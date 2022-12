Ballando, Selvaggia Lucarelli rivela: "In giuria nel 2023? A gennaio..."

29 dicembre 2022 a

Ballando con le Stelle fa ancora discutere. A riaprire il caso Selvaggia Lucarelli, protagonista indiscussa dell'edizione 2022 del programma di Rai 1. La giurata non ha nascosto l’indignazione nei confronti dei colleghi e della produzione. Il motivo? Il trattamento subito da lei e dal suo fidanzato (Lorenzo Biagiarelli, concorrente quest'anno) e la vittoria di Luisella Costamagna.

"A Ballando ci sono sempre state idee diverse, anche fazioni, a tratti. Quest'anno dalla giuria, a chi era seduto ai tavoli di fronte, alla gente in sala guidata dallo scalda pubblico (che è a sua volta 'scaldato' da qualcuno), sembrava che tutti dovessero zittirmi, insultarmi, mortificarmi. Direttamente e indirettamente tramite Lorenzo. Sono riusciti nel difficile risultato di farmi voler bene dal pubblico", esordisce al Corriere della Sera per poi fare un bilancio. Bilancio che vede il futuro incerto.

Sulla sua partecipazione alla prossima edizione la giurata non si sbilancia: "Siamo rimasti d'accordo che ci sentiremo a gennaio. E comunque io non ho mai avuto contratti vincolanti per più di un anno a Ballando, rinnovati talvolta alla vigilia del debutto. Per vigilia intendo il giorno prima". Incerta dunque la sua presenza e non - è il suo ragionamento - per colpa sua. Alla domanda se per caso avesse commesso errori, la Lucarelli replica: "L'invenzione che Lorenzo sarebbe stato sgarbato con la sua ballerina gli ha riversato addosso un odio feroce del pubblico con migliaia di insulti. Ecco, in quel caso forse avrei dovuto chiamare tutti, dalla produzione ai giurati, e pretendere più verità e più rispetto. Invece ho questa stupida fissazione per le cose giuste e mi sembrava poco corretto nei confronti degli altri concorrenti, così li ho lasciati fare. Sbagliando". Ecco l'unico errore.