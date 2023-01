Ballando, Costamagna si sfoga: "Su di me c'è un certo fastidio"

05 gennaio 2023 a

È un continuo botta e risposta a distanza quello tra Luisella Costamagna e Selvaggia Lucarelli. Dopo le frecciate della seconda sulla vittoria di Ballando con le stelle, ecco che la prima replica. "Io sono sempre a tiro, nei miei confronti c’è sempre un fastidio, un atteggiamento da asilo per cui quando ho un giocattolo nuovo c’è sempre qualcuno che vuole romperlo", tuona sulle colonne di Oggi precisando di aver deciso di "non cadere in provocazioni".

Eppure la polemica c'è stata eccome. Alla Lucarelli, giurata del talent di Rai 1, non è andata giù la scelta del ripescaggio. Ripescaggio che ha portato la giornalista al trionfo. "Regolamento e voti sono pubblici. Non ci sono complotti, non sono vicina a chissà quali poteri o protetta da chissà quali agenti", tiene a precisare la diretta interessata. Da qui la diretta stoccata: "Ho conquistato quattro quinti della giuria. Lucarelli dica legittimamente quello che vuole".

Chiusa la parentesi "giuria", la Costamagna torna sulla fine dell’esperienza di Agorà: "Ho preso Ballando un po’ come un rehab per disintossicarmi da politica e attualità. Ballando è professionale, una trasmissione in cui mettersi in gioco in un certo modo". Per la giornalista infatti non è stato semplice dover lasciare la conduzione del suo programma.