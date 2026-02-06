Sanremo 2026, Pucci co-conduttore? Come rosica Selvaggia Lucarelli

"Bene, bene, bene. Lillo mercoledì 25 e Andrea Pucci giovedì 26. E non finisce qui…". Così in un post su Instagram, il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti, ha annunciato Lillo in co-conduzione il 25 febbraio e Andrea Pucci per la serata del 26 febbraio. "La prox settimana le co-conduttrici e altre sorprese per Sanremo2026", ha aggiunto il presentatore toscano.

Neanche il tempo di annunciare le new entry sul palco di Sanremo e sono già arrivati i primi rosiconi. A cominciare da Selvaggia Lucarelli. "Complimenti a Carlo Conti, dopo quella che non canta Bella ciao e lo stalker canterino amico di Giorgia, sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci, quello che fa body shaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie. È un bel presidente!".