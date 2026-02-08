Andrea Pucci, "giusto così": chi si copre subito di ridicolo

La decisione di Andrea Pucci di rinunciare alla co-conduzione del Festival di Sanremo "è giusta". Nessuna ombra di vergogna nel giudizio espresso dal Codacons , l'associazione dei consumatori che d'altronde è stata tra le prime voci a scagliarsi contro il comico milanese scelto dal direttore artistico Carlo Conti per salire sul palco della terza serata all'Ariston.
Pucci ha fatto un passo indietro, denunciando il clima mediatico contro di lui, fatto di insulti e minacce anche alla sua famiglia. La colpa? Essere "di destra". Quindi "fascista". Il Codacons sottolinea di aver subito sollevato dubbi "circa l'opportunità della presenza del comico all'Ariston, dopo le tante proteste arrivate da più parti. L'errore è stato tuttavia commesso dalla Rai e da Carlo Conti che, ancora una volta, nella rincorsa all'audience hanno scelto per il festival personaggi divisivi e che in passato si sono distinti per affermazioni e messaggi sbagliati - precisa il Codacons - Battute omofobe, sessiste e razziste, anche se in un contesto di comicità, rischiano di lanciare messaggi errati al pubblico, specie a quello più giovane che segue Sanremo".
Il Codacon, va detto, è stato in folta e sinistra compagnia. Sui social Selvaggia Lucarelli, la cui voce pesa parecchio, si è scagliata contro Pucci, così come il Partito democratico e importanti organi di stampa come Corriere della Sera e Repubblica. Battute rilanciate come giudizi morali, foto goliardiche sui social portate a prova della sua in-idoneità al Festival. E, ovviamente, giudizi politici legittimi (tanto quanto quelli di altri comici e protagonisti dello spettacolo saliti sul palco più prestigioso d'Italia, semplicemente di segno opposto) messi all'indice. No, non era ipotizzabile in effetti immaginare un passo indietro. Non da Pucci, ma dagli anti-Pucci.