Totti e Ilary Blasi, "salta tutto". Clamorose voci dal tribunale

13 gennaio 2023 a

a

a

Le lunghe vacanze natalizie sono finite e ora Francesco Totti e Ilary Blasi devono tornare alla realtà, ad affrontare la loro separazione. Dopo il soggiorno, lui con la compagna Noemi Bocchi e i figli tra Caraibi e Miami, e lei in Thailandia con la nuova fiamma Bastian, la ex coppia dovrà rivedersi in tribunale. E, secondo quanto riporta Oggi, soffiano già venti "di guerra". Perché l'accordo per la separazione non sarebbe ancora stato raggiunto. I rispettivi legali, del Capitano e della conduttrice, si sarebbero incontrati più volte, mentre i loro clienti erano in ferie, nella speranza di arrivare a una soluzione consensuale ma non sarebbero riusciti a trovarla.

"Ma come ti sei ridotta?": Ilary Blasi, la foto del lato B scatena l'inferno | Guarda

Blasi e Totti, in realtà, sembrava che una intesa l'avessero raggiunta ma poi per non si sa quale motivo, sarebbe saltato tutto. Sempre secondo le indiscrezioni apparse su Oggi le cause sarebbero diverse ma la più probabile sarebbe quella legata alle segnalazioni fatte da Bankitalia all’Antiriciclaggio in merito ad alcuni bonifici effettuati da Francesco Totti, legati alle scommesse.

"Francesco Totti, sei un ciccione": la strepitosa replica del Pupone

L'udienza in tribunale è stata fissata per il prossimo 14 marzo ma pare ormai certo che potrebbe concludersi con un nulla di fatto. E se, anche in questa sede, Totti e la Blasi non riuscissero a raggiungere un accordo, l'ipotesi che si avvii una lunga battaglia legale è sempre più probabile.