Pomeriggio 5, Barbara d'Urso provata: "Non me la sento"

14 gennaio 2023 a

Puntata difficile quella andata in onda venerdì 13 gennaio di Pomeriggio 5. "Come sempre - ha esordito Barbara d'Urso - è complicatissimo amiche mie e amici miei passare a parlare di altri argomenti che sono in scaletta. Anche oggi sono stata costretta a stravolgerla perché ovviamente avrei già dovuto far entrare in studio i miei opinionisti".

La conduttrice di Canale 5 ha dunque spiegato l'importanza di lasciare spazio alle persone che soffrono e che è difficile interrompere: "Io non me la sono sentita di interrompere e passare a un altro argomento". Per questo, ha proseguito, "devo sacrificare la parte dedicata al talk. Ne parleremo comunque brevemente". Conclusa la parentesi più seria, la d'Urso ha tirato dritto: "Ora mi tolgo la rabbia di dosso e mi torna il sorriso. Parliamo di diete dopo queste vacanze natalizie".

Poi la clip introduttiva e le sue nuove scuse: "Chiedo già scusa se di questo argomento parleremo molto poco, ma come avete visto mi sono ritrovata a parlare oggi di storie molto, molto forti". Successivamente la conduttrice si è subito rivolta a Nadia Rinaldi. L'attrice è stata protagonista di una vera e propria trasformazione fisica. La donna ha perso ben 69 kg: "Pesavo 150 kg…Dico grazie al professore Lorenzetti che mi ha restituito la dignità di guardarmi allo specchio".