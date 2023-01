Amici, la confessione choc di Cricca: "Finiamola qui"

20 gennaio 2023 a

Tempo di confessioni per Cricca all'interno della scuola di Amici. Il cantante, che prima è stato eliminato e poi è stato riammesso nel talent, ha rivelato ai suoi compagni cosa è successo fuori dal programma, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Il giovane, infatti, è entrato nella scuola più famosa d'Italia da fidanzato. Ma pare che ne uscirà single. Lui stesso, infatti, ha detto che la sua storia d’amore si è conclusa. I due avrebbero anche provato a trovare una soluzione, ma senza successo.

"Lei mi dice 'voglio stare con te' - ha raccontato Cricca -. Ma la mattina dopo mi guarda e mi fa ‘dobbiamo parlare. Chiariamo sta situazione, perché ti vedo e ti sento distante e freddo’. Abbiamo parlato e lei mi ha chiesto ‘ti interesso ancora come prima?’. Tutte ste cose qui. E io non potevo dirle di sì. Quindi anche lei mi ha detto 'mi stavo abituando a vivere da sola. Il tuo arrivo improvviso mi sta scombussolando la vita, di nuovo'. Quindi mi ha detto ‘voglio che siamo convinti tutti e due’. Allora stoppiamola qui. Perché di forzare sta cosa non ha senso".

Secondo gli utenti di Twitter più dediti al gossip, dietro la rottura ci potrebbe essere un motivo ben preciso. Qualcuno, in particolare, è convinto che molto presto nascerà qualcosa tra l’artista e la ballerina Isobel, da poco entrata nella scuola.