Amici, dramma per l'ex allievo: "L'infezione è arrivata al cervello"

19 gennaio 2023 a

a

a

Non è un periodo facile per un ex allievo di Amici: si tratta di Pasqualino Maione, concorrente della settima edizione del talent vinta da Marco Carta. Il giovane, come lui stesso ha raccontato sui social, sta vivendo un vero e proprio dramma: è in ospedale da quattro mesi ed è dimagrito ben trenta chili. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, il cantante ha spiegato che tutto è cominciato a luglio, quando ha contratto il Covid per ben due volte.

"Qualcosa non andava. Dovevo...": Marcuzzi, una bomba su Mediaset

Maione ha raccontato di essere rimasto chiuso in casa per ben venti giorni, con mal di testa così forti da farlo svenire. Aveva la febbre a quaranta e non riusciva a riprendersi. "La febbre non passava, quindi mi hanno ricoverato e, dopo aver fatto le analisi, mi hanno trovato tutti i valori sballati - ha spiegato il cantante -. Hanno scoperto che avevo un virus che aveva coinvolto tutto il corpo. L’infezione polmonare era arrivata al cervello causando una meningite che hanno preso appena in tempo”.

"Non lo devi dire". Arisa furiosa con l'allievo, caos ad Amici

Oggi Pasqualino è sottoposto a una terapia con cortisone e altri farmaci. Accanto a lui la sua famiglia. Ma non solo. In questi mesi Maione ha ricevuto il sostegno anche da parte di alcuni ex allievi di Amici, come Roberta Bonanno e Marta Rossi. Adesso Maione vuole solo risolvere i suoi problemi di salute e rilanciare la sua carriera musicale. Il suo sogno è partecipare a Tale e Quale Show, visto che da sempre ama le imitazioni.