Claudia Cardinale, "stupro e figlio segreto": le drammatiche confessioni

Eterna Claudia Cardinale: la star, nata in Tunisia, vive a Parigi. Ad aprile farà 85 anni ma si è sempre sentita italiana, così come ha recentemente ribadito in un'intervista concessa al Corriere della Sera. Un colloquio in cui ha parlato di uno dei drammi che le hanno segnato la vita: a 16 ani, infatti, venne stuprata da uno sconosciuto più grande di lei, dopo essere stata caricata con forza sull'auto.

Ma non è tutto. Da quella violenza nacque Patrick, suo figlio. Il parto a Londra, per nascondere lo scandalo. E Patrick, il figlio che ha sempre amato tantissimo, per anni fu presentato come il fratello minore, poiché la Cardinale voleva nascondere lo scandalo. Fino al settimo mese di gravidanza rimase sul set, nascondendo quel che le stava accadendo.

Rivivendo quel momento, Claudia Cardinale afferma: "Furono mesi difficilissimi. Lontana dalla mia terra natale. Alle prese con una cultura e una lingua, quella italiana, che non capivo bene. Catapultata nel mondo del cinema, che era al tempo stesso una salvezza e un grande incognita. Cristaldi capì che ero incinta quando andai a chiedere di rompere il contratto. Il mio rapporto con lui si rafforzò in quel momento. Ero diventata trasparente", ammette.

Tutta la verità emerse in un'intervista ad Enzo Biagi, in cui svelò come Patrick fosse suo figlio e non suo fratello. "Era necessario. Il coraggio vien fuori quando è necessario. Non si può prevedere. Ma se potessi tornare indietro direi la verità prima a mio figlio. Allora quel coraggio non lo ho avuto", conclude Claudia Cardinale.