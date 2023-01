Ciao Maschio, è tsunami-De Girolamo: dove vola il programma

22 gennaio 2023 a

Una sorta di "tsunami", Nunzia De Girolamo con il suo Ciao Maschio, trasmissione arrivata alla sua terza stagione, ripartita proprio nella seconda serata di ieri, sabato 21 gennaio, rigorosamente su Rai 1.

Già, perché lo share registrato da Ciao Maschio è di quelli da urlo: la nuova edizione è partita con 897mila telespettatori, pari al 13,9% di share. Un clamoroso colpaccio. Nella fascia in seconda serata ha fatto meglio soltanto Tg5 Speciale, che ha totalizzato 1.122.000 telespettatori pari al 21,2 per cento in termini di ascolti.

Per comprendere il successo di Ciao Maschio, basti pensare che si tratta della puntata con lo share più alto in assoluto di tutte e tre le edizioni. E ancora, l'esordio della stagione 2023 segna 5,3 punti di share in più rispetto alla prima puntata in assoluto. Insomma, Nunzia De Girolamo parte in quarta.