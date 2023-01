Gina Lollobrigida, ecco il testamento: la sorpresa, a chi va l'eredità

24 gennaio 2023 a

Gina Lollobrigida lascia metà dei suoi averi al figlio e l'altra metà al factotum. A renderlo noto Barbara Franceschini. Il notaio ha comunicato agli eredi e ai legatari le volontà dell’attrice scomparsa il 16 gennaio scorso all’età di 95 anni. Risultato? La Lollo nazionale ha lasciato metà del patrimonio al figlio Andrea Milko Skofic e l’altra metà all’assistente Andrea Piazzolla, diventato per lei negli anni un "figlioccio", dato che vivevano insieme fin dal 2015.

Una vera e propria sorpresa. Giorni fa, il cardiologo dell’attrice, Francesco Ruggiero, ha raccontato che la Lollobrigida gli aveva rivelato di non voler lasciare nulla al figlio: "In più di un’occasione, al termine delle visite, la signora Lollobrigida mi disse: ‘mi voglio vendere tutto, mio figlio non deve avere nulla’". Ruggiero aveva anche parlato di quanto il rapporto con Piazzolla fosse stretto: "Ho conosciuto l’attrice circa dieci anni fa quando Piazzolla la portò per una visita in seguito a un malore. Da allora ho continuato ad assisterla, una volta ogni 15 giorni, ed ero informato quotidianamente sul suo stato di salute. In seguito ebbe un paio di scompensi cardiaci e nel 2017 fu ricoverata. Era sempre Piazzolla ad accompagnarla, il figlio e il nipote venivano in seguito a trovarla ma lei non voleva far sapere le sue condizioni di salute a loro e spesso dovevo mediare io con loro".

Eppure la polemica non è mancata. Il figlio ha infatti denunciato la sparizione di almeno tre milioni di euro dal patrimonio dell'attrice. Accuse a cui Piazzolla risponde tramite avvocato, facendo sapere che il suo assistito "intende portare avanti le volontà di Gina Lollobrigida per quanto riguarda in particolare la promozione della sua immagine e il mantenimento delle sue opere artistiche". L’attrice lascia infatti a lui e all’imprenditore Horacio Pagani anche un trust con le sue opere d’arte.