Pomeriggio 5, choc sulla Lollobrigida: "Non deve avere una lira"

"Gina Lollobrigida mi ha detto che avrebbe preferito vendere tutto piuttosto che lasciare qualcosa a suo figlio": a parlare, in collegamento con Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, è stato il cardiologo Ruggiero. Quest'ultimo ha raccontato di aver conosciuto l'attrice circa 10 anni fa, diventando poi non solo suo medico ma anche un suo amico. Ruggiero ha spiegato che le parole precise della diva sono state: "Voglio vendermi tutto e lui non deve avere una lira”. A quel punto la D’Urso ha detto che anche a lei la Lollobrigida aveva confidato le stesse parole.

La conduttrice, poi, ha chiesto al medico chi c’è stato al fianco della Lollobrigida nei suoi ultimi giorni di vita. E il cardiologo ha risposto: “C’erano Andrea Piazzolla, il figlio, il nipote Dimitri e un amico di famiglia. Il signor Rigau? Non ho idea se sia entrato in clinica rispetto a quando l’ho visto io. Però io l’ho visto solo un’ora e mezza dopo la morte della Lollobrigida”.

A proposito di Rigau, Ruggiero ha detto: “Nei dieci anni in cui ho seguito Gina Lollobrigida non l’ho mai visto. Quando usciva l’argomento Rigau, Gina non era particolarmente favorevole nei suoi confronti. Quanto mi disse la Lollobrigida è irripetibile in questo momento“. “Mi sembra molto chiaro, immaginavo - ha replicato la D'Urso -. Anche con me era molto chiara, ed è assolutamente irripetibile quello che diceva”.