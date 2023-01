Briatore e Barbara D'Urso hanno una relazione? "Ecco la verità"

27 gennaio 2023 a

Flavio Briatore e Barbara D'Urso hanno una relazione? L'imprenditore e la conduttrice Mediaset erano stati beccati insieme a cena in un hotel di Milano dove poi, secondo alcune indiscrezioni, avrebbero trascorso anche la notte. Secondo Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, Briatore e la D'Urso sono amici da anni ma solo in queste settimane avrebbero stretto il loro legame.

Ma al settimanale Nuovo l'imprenditore nega tutto: "Una love story in corso tra me e Barbara d’Urso? Per quanto mi riguarda l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco". Stessa risposta che la D'Urso ha dato a Tv Sorrisi e Canzoni: la 65enne ha ribadito che al momento i suoi unici amori sono i figli Giammauro ed Emanuele, avuti dall’ex compagno Mauro Berardi, e il pubblico che ogni giorno la segue fedelmente a Pomeriggio 5.

Insomma, i due si sono incontrati ma non c'è nessun gossip dietro. Di sicuro dopo il divorzio da Elisabetta Gregoraci, nel 2017, Flavio Briatore non ha più avuto relazioni importanti. Mentre Barbara si è lasciata ormai da un anno con il broker assicurativo Francesco Zangrillo. E la Gregoraci pare invece aver ritrovato l'amore con il giovane imprenditore Giulio Fratini, ex fidanzato di Raffaella Fico e Roberta Morise.