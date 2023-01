Elisabetta Gregoraci, bikini e palpate a Dubai: occhio alla mano...

11 gennaio 2023 a

Hanno passato le vacanze di Natale insieme a Malindi, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Ma poi gli ex marito e moglie sono tornati alle rispettive vite, anche sentimentali. E mentre a Milano impazzano le voci sulla amicizia intima tra il manager e Barbara D'Urso (sono stati avvistati insieme in un locale), la showgirl calabrese si è trasferita a Dubai, dando letteralmente spettacolo.

Fisico pazzesco, look glamour da urlo, bikini, piscine e serate di gala: l'ex conduttrice di Made in Sud nonché chiacchieratissima concorrente del Grande Fratello Vip ha imperversato con video e foto su Instagram, attirando anche qualche commento velenosissimo dagli immancabili hater. "Ma torna a lavorare. Ah già tu non hai mai lavorato", l'ha contestata un signore, a cui Ely ha replicato così: "Zio lavoro da quando ho 17 anni, ti è sfuggito qualcosa. Comunque anche per questo 2023 ti consiglio il Gaviscon due volte al giorno per almeno un mese… funziona".

La verità è che la Gregoraci a Dubai non è da sola, ma in compagnia di Giulio Fratini. I paparazzi sguinzagliati dal direttore di Chi Alfonso Signorini li hanno infatti beccati in spiaggia nella località più extra-lusso del mondo e gli scatti intimi sul lettino hanno fatto il giro del mondo: il costume è striminzito, le curve di Elisabetta prorompenti. E Fratini sembra avere una mano particolarmente frizzante: le dita guizzano sul corpo della partner, fino alla palatina malandrina e bollentissima. Ormai i due sono una coppia, fissa. E qui non c'è più spazio per illazioni o pettegolezzi.