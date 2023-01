Selvaggia Lucarelli, la foto che affonda Milly Carlucci

27 gennaio 2023 a

Un messaggio criptico, quello di Selvaggia Lucarelli, ma che secondo molti commentatori potrebbe significare una cosa: addio a Ballando con le stelle. Nelle storie su Instagram, la giornalista reduce, come giurata, da una edizione assai turbolenta dello show di Rai 1, si è dedicata a rispondere alle domande dei follower. Tra queste, quella sulla possibilità di tornare alla corte di Milly Carlucci. Replica sibillina di Selvaggia, che ha ripescato dalle teche Rai il mitico video della Zingara (interpretata da Cloris Brosca) nell'omonimo, fortunatissimo quiz Rai degli Anni Novanta. "La luna nera!", annunciava voltando la carta che tendenzialmente non portava mai nulla di buono. E proprio questo, forse, è lo spiraglio ironico tenuto ancora aperto dalla Lucarelli.

Nella vecchia trasmissione, la Luna Nera infatti annunciava la fine dei giochi, il game over per il concorrente. Tuttavia, la Luna Nera potrebbe valere proprio per gli altri giurati con cui la Lucarelli non ha avuto un grande rapporto negli ultimi mesi, da Carolyn Smith a Guillermo Mariotto, con cui sono spesso volate parole grosse, accuse e veleni incrociati diventati veri e propri tormentoni sui social anche a telecamere spente.

Le voci su un suo possibile addio erano state alimentate anche dai durissimi scambi con due concorrenti, Iva Zanicchi (che le aveva dato della "tr***a" in diretta) e Luisella Costamagna. Proprio la vittoria della giornalista, assente per infortunio per quasi tutto il programma, ripescata in finale e trionfante in finalissima, aveva scatenato l'amarezza della Lucarelli in un epilogo di show infuocato.