Belen Rodriguez in silenzio: "Iene e Mammucari, cosa non torna"

Qualcosa non torna nell'addio di Teo Mammucari a Le Iene. Non è mai successo infatti che l'anchorman di una rete Mediaset lasciasse la conduzione nel silenzio di tutti, dal programma, ai colleghi. La stessa Belen Rodriguez, che ha co-condotto la trasmissione con Mammucari, del quale si dice anche molto amica, non ha speso una parola per lui. Ma è rimasta zitta. Come se non potesse parlare, per questione di opportunità. Insomma, la situazione è davvero strana e impazzano le indiscrezioni sulla vera motivazione della rottura tra il conduttore e Le Iene.

"Ha litigato con...". Mammucari assente a Le Iene? La voce-bomba

Non solo. Un altro elemento che lascia molto perplessi gli addetti ai lavori è lo stesso comunicato ufficiale che ha confermato l'addio di Mammucari al programma di Davide Parenti che non è stato diffuso da Le Iene ma da Mediaset. "Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belen Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento", si legge nella nota. "La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belen alla guida".

"Teo Mammucari non c'è": mistero a Le Iene, retroscena esplosivo

Nel comunicato dell'azienda si "ringrazia Mammucari per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana, e augura buon proseguimento di lavoro a Max Angioni: l’attore ha debuttato alle Iene quest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma".

Insomma, pare che il retroscena di Dagospia su una lite furiosa tra Mammucari e Parenti corrisponda alla realtà dei fatti.