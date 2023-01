Boomerissima, Costanzo all'attacco: "Perché non è interessante"

28 gennaio 2023 a

a

a

Nonostante i buoni ascolti, Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi in prima serata tutti i martedì sera su Rai 2, attira molte critiche, Sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, per esempio, è stata pubblicata la mail di una lettrice di Napoli che ha scritto a Maurizio Costanzo di aver visto lo show e di essersi annoiata molto: "Che noia Boomerissima! Trovo questo programma veramente inguardabile… Mi creda ho provato a guardare lo show, ma dopo 20 minuti ho cambiato canale…".

"Oche destinate al fois gras". Profezia vip, la fine terrificante dei Maneskin

Alla lettera della signora, Maurizio Costanzo ha risposto esprimendo il suo parere. Che non è esattamente un complimento, né per la conduttrice, ex volto di Mediaset, né per la trasmissione. Il big della tv e marito di Maria De Filippi ha infatti confessato di aver seguito il nuovo show di Rai 2 ma di non averlo trovato granché interessante: "Anch’io ho visto Boomerissima e, le dico la verità, non mi è parso un programma particolarmente interessante…", ha scritto Costanzo. "Mi pare proponga schemi già visti", ha aggiunto. Certo, ha concluso il giornalista, Boomerissima avrebbe bisogno anche di un po' di tempo per ottenere i risultati sperati ma purtroppo le puntate previste non sono molte: "Bisognerebbe dare tempo allo show per sciogliersi un po’ e diventare più familiare per i telespettatori".