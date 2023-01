Domenica In, Iva Zanicchi: "Sono tutte morte". Gelo in studio

30 gennaio 2023 a

Ospite di Mara Venier a Domenica in, nella puntata del 29 gennaio, Iva Zanicchi, ha fatto delle battute imbarazzanti. Tanto che il regista Pino Strabioli, che era anche lui tra gli invitati del programma di Rai Uno ha cercato in tutti i modi di contenerla. La cantante infatti ne ha dette di ogi sulle colleghe Patty Pravo, Ornella Vanoni e Mina. Si parlava infatti del trio Albano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri al Festival di Sanremo e la conduttrice ha ipotizzato che si potesse organizzare anche un trio femminile. A quel punto la Zanicchi ha tuonato: "Amadeus avrebbe dovuto fare Iva Zanicchi, Orietta Berti e le altre sono tutte morte”. La giornalista Francesca Barra, presente nel dibattito, ha sussurrato il nome di Ornella Vanoni mentre Pino Strabioli quello di Patty Pravo. "Ma non stanno tanto bene loro", ha proseguiro Iva. Parole che hanno fatto calare il gelo. Strabioli ha ribattuto: "Ma che dici?”.

E non è finita qui. "Io vorrei riportare in vita Mina, mi hanno detto che è morta", ha insistito la Zanicchi. E di nuovo Strabioli è intervenuto: "Ma cosa stai dicendo?". Quindi ha preso la parola Mara Venier: "Iva sta scherzando". Anche Aragozzini quindi ha minimizzato: "Intendeva riportare in vita artisticamente Mina".

La Zanicchi è poi tornata sulla polemica con Selvaggia Lucarelli che lei aveva definito "tr***" a Ballando con le Stelle: "Ho fatto dei casini con il microfono, non hai idea di cosa mi è capitato a Ballando con le Stelle pensando di non avere il microfono acceso”, ha detto alla Venier, la quale ha subito cambiato argomento. Che imbarazzo...