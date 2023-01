Hunziker, drammatico video all'alba: "Perché non dormo più"

31 gennaio 2023 a

Sarà l'ansia perché tra poco Aurora Ramazzotti la renderà nonna? Sarà il troppo lavoro per il ritorno di Michelle Impossible? Sta di fatto che Michelle Hunziker, a soli 45 anni, ha iniziato a soffrire di insonnia e non riesce più a dormire. Ore 6.30 del mattino: all'alba, la showgirl svizzera si collega con Instagram e pubblica una story per testimoniare il suo momento decisamente particolare. "Mi sono svegliata alle 4.20 perché il mio cervello va a mille", ammette già truccata e vestita di tutto punto.

Come detto, la sua agenda familiare e professionale si preannuncia particolarmente fitta e impegnativa. Innanzitutto, l'arrivo imminente del suo primo nipotino. Ma qui, diciamo, dipende tutto dalla futura mamma Aurora. Tutto nelle mani di Michelle, invece, il bis dello spettacolo di Canale 5 nato per celebrare i suoi primi 20 anni di carriera e che Mediaset ha deciso di replicare riportandolo in onda visto il grande successo delle prime due prime serate della scorsa stagione.

"Ho tantissime idee per lo spettacolo, non dormo più... mi sono preparata e ora sono pronta per affrontare i miei impegni lavorativi", ha sottolineato nella sua tory la showgirl. Qualche giorno fa, la Hunziker sempre su Instagram aveva testimoniato lo "studio matto e disperatissimo" nella stanza degli autori di Michelle Impossible. Quaderno e penna in mano, appunti e idee da mettere "a terra". "Perché sono sempre sola?", si chiedeva con un sorriso davanti allo smartphone di un collaboratore, che le rispondeva: "Perché arrivi alle 8".