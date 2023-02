Sanremo 2023, "ecco il cachet di Gianni Morandi": cifre clamorose?

05 febbraio 2023 a

Al Festival di Sanremo 2023 ormai mancano soltanto due giorni: febbre alle stelle e occhi puntati sull'Ariston. Nel frattempo, le consuete polemiche: in particolare su Volodymyr Zelensky e il suo intervento, videoregistrato, che verrà proposto nella serata finale della kermesse. Amadeus, probabilmente, si frega le mani: dopo i clamorosi successi degli ultimi anni, potrebbe anche riuscire a far meglio. Il cast e i cantanti, infatti,sono eccezionali.

E come sempre da che Festival fu, circolano le indiscrezioni sui cachet corrisposti a chi animerà quest'edizione della competizione canora. Si parte da Chiara Ferragni, che pare incasserà 100mila euro per la sua partecipazione, cifra che ha annunciato di voler devolvere interamente in beneficenza.

Per le cinque serate, ovviamente, il più pagato dovrebbe essere Amadeus, direttore artistico e conduttore: secondo le indiscrezioni rilanciate da money.it, Amadeus dovrebbe incassare 350mila euro, 70mila euro a serata. Dunque, in seconda piazza per quel che riguarda i compensi, dovrebbe esserci il co-conduttore, l'amatissimo Gianni Morandi: il compenso pare aggirarsi intorno ai 300mila euro totali.

Per le co-conduttrici - Ferragni, Francesca Fangnani, Paola Egonu e Chiara Francini - il cachet dovrebbe essere di 25mila euro a serata (anche se, quello della Ferragni, sarebbe più alto, il doppio: sarà sul palco in due serate, la prima e l'ultima). Le cifre, ovviamente, non sono confermate dalla Rai: trattasi di indiscrezioni che filtrano dalle sacre stanze della tv pubblica.