Che tempo che fa, Littizzetto-choc sulla Marcuzzi: "Senza slip sugli scogli ti sei..."

Siparietto di Luciana Littizzetto e Alessia Marcuzzi a Che tempo che fa, su Rai 3, nella puntata del 5 febbraio. La comica ha infatti mostrato alcune foto di nudo della conduttrice di Boomerissima, in particolare uno scatto in cui la Marcuzzi era senza vestiti, a cavalcioni su uno scoglio: "Anche questa senza mutande... che ti sei abrasa", commenta la Littizzetto. E Alessia ironizza: "Comoda quella posizione... Mi ricordo che c'erano anche delle cose che viaggiavano su quella roccia... Non lo so, mi sentivo molto f***".

Quindi Luciana Littizzetto si scatena: "Io una volta sono andata scalza sugli scogli senza ciabatte mi sono scartavetrata i piedi, non posso pensare cosa sia successo lì eh!". E Alessia Marcuzzi ribatte: "Non lo voglio ricordare". A quel punto la Littizzetto chiosa: "Qui Alessia aveva 26 anni, io a 26 anni andavo al molo di Loano vestita di tutto punto...".

Poi, seduta di fronte al conduttore Fabio Fazio per l'intervista, Alessia Marcuzzi annuncia: "Ti voglio dare uno scoop. Mi ha chiamato Fiorello stamattina e mi ha detto 'sarai la donna del mio festival VivaRai2 VivaSanremo!'". E su Boomerissima: "L'idea mi è venuta durante la pandemia, sono stata tanto a casa, anche con mio figlio Tommaso di 21 anni, e ci sono state le classiche discussioni tra figli e genitori".