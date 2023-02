Sanremo 2023, Rosa Chemical alla deputata di FdI: "Cosa le auguro"

06 febbraio 2023 a

Rosa Chemical smorza la polemica che lo ha visto protagonista. Alla festa di Radio Italia, il cantante che si esibirà per Sanremo nella seconda serata, quella di mercoledì 8 febbraio, risponde a Maddalena Morgante. Nei giorni scorsi la deputata di Fratelli d’Italia in aula a Montecitorio ha espresso preoccupazione per la partecipazione del rapper: "Parlerà di se**o, di amore poligamo e di po**o su OnlyFans al Festival di Sanremo, tutto questo è inopportuno". Dall'altra parte Rosa Chemical, all'anagrafe Manuel Franco Rocati, sembra non curarsi delle critiche. "A chi non mi vuole a Sanremo auguro tanto amore, io invece li voglio".

Sulla questione si è espressa anche Francesca Fagnani. La giornalista salirà sul palco a fianco di Amadeus e Gianni Morandi nella stessa serata dell'esibizione del giovane: "Io sono per l’allargamento e mai per la compressione di tutti i diritti; trovo che chiunque voglia portare nelle proprie canzoni il modo di vivere la sua sessualità non dovrebbe spaventare nessuno. Bisognerebbe che i politici, soprattutto quelli importanti di questo governo, si occupassero magari delle bollette e non dei testi delle canzoni".

A preoccupare la Morgante, però, è la "rivoluzione fluida" durante "un appuntamento che ogni anno tiene incollati allo schermo famiglie e bambini emblema della tv tradizionale convenzionale". Insomma, qualcosa di "inaccettabile". Soprattutto se arriva dalla Rai, una "tv di Stato che troppo spesso dimentica il suo ruolo di pubblico servizio, e non soltanto con i soldi dei contribuenti, ma soprattutto davanti ai tantissimi bambini che guarderanno la televisione per una serata in famiglia". Parole che fanno pensare che la questione non si concluda qui.