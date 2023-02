Al Bano esplosivo: "Vi dico tutto su Romina e Massimo Ranieri"

07 febbraio 2023 a

a

a

Al Bano torna a Sanremo. Il cantante salirà sul palco dell'Ariston per cantare insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Proprio su quest'ultimo si è soffermato. Si vocifera infatti che Al Bano abbia provato gelosia a causa di Ranieri. Il motivo? In passato pare abbia fatto il filo alla sua ex moglie Romina Power. Tutto falso, tiene a precisare prima di spiegare la verità alle colonne del Corriere della Sera: "Stavamo facendo ‘Doppia coppia’ in tv…Vidi del tenero tra loro e visto che eravamo agli inizi del nostro rapporto le dissi che potevo farmi da parte".

"Temevi che ti portasse via Romina": bomba su Al Bano, fuori il nome (vip)

Poi, come si sa, le cose andarono diversamente. Nonostante la separazione, Al Bano e Romina sono ancora legati: "Abbiamo fatto quattro figli e intrapreso un lungo percorso, umano, artistico e genitoriale". Proprio nei giorni della kermesse, il cantante torna all'edizione del 2017, quando fu eliminato a suo dire ingiustamente. "È stato uno schiaffo immeritato. Proveniente da chi, poi? Da una presunta giuria di qualità…".

"Con Romina non c'è stata alternativa": Al Bano, la bomba della Lecciso

Che l'invito di quest'anno sia dunque un gesto riparatore? "Non toccava ad Amadeus riparare, non c’era lui allora", replica senza mezzi termini ricordando che l'attuale conduttore non era all'epoca al timone della kermesse in onda su Rai 1.