Sanremo 2023, gaffe-Amadeus: come chiama "Gianmaria", gelo all'Ariston

Ops, Amadeus: che gaffe! Il tutto dopo l'esibizione di Gianmaria a Sanremo 2023, secondo cantante in gara. Al termine dell'esibizione, il conduttore e direttore artistico afferma: "Sangiovanni!". Peccato che sia tutto sbagliato...

Il tutto accade rientrando in scena con Gianni Morandi, che interviene: "Gianmaria". Poi Amadeus spiega che il lapsus è stato suggerito dal fatto che giovedì Sangiovanni sarà ospite del festival per presentare con Morandi il remake di 'Fatti mandare dalla mamma', a 60 anni dalla prima uscita.

Insomma, spiegazione che regge, certo. Ma chissà cosa ne pensa il povero Gianmaria. Ma d'altronde, l'emozione sul palco dell'Ariston è tanta. Anzi, tantissima. Anche per chi, come Amadeus, è arrivato al quarto anno consecutivo. Emozione che ha colpito anche Chiara Ferragni, visibilmente emozionata al suo esordio sul palco della kermesse trasmessa in Eurovisione.