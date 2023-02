Sanremo 2023, saltano i dati dello share? Lo sciopero spavnta la Rai

07 febbraio 2023 a

Clamoroso al via di Sanremo 2023. Lo share, ragione "principe" del Festival, domani - mercoledì 8 febbraio - potrebbe arrivare tardi. O peggio non arrivare. Gli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo infatti potrebbero essere a rischio a causa di uno sciopero annunciato dai lavoratori della Nielsen, l'azienda che fornisce i dati Auditel.

L'agitazione sarebbe stata indetta a causa della decisione della società di ridurre il personale operando 40 esuberi. Lo sciopero dovrebbe iniziare alle 22 di oggi per concludersi alla stessa ora di domani. Lo stato di agitazione dei lavoratori potrebbe comportare un ritardo nella diffusione dei dati. A meno di ulteriori, e ancor più brutte sorprese.

