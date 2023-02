Amadeus, battuta raggelante su Gianni Morandi: "Sono brutte"

07 febbraio 2023 a

“Con una carriera così lunga, Gianni Morandi avrà pur scritto canzoni brutte…”: lo ha chiesto Amadeus al cantante sul palco di Sanremo. Ovviamente in maniera ironica e scherzosa. L’artista, però, non l’ha presa male. Anzi, con la simpatia che lo contraddistingue ha subito risposto. Ha imbracciato la chitarra e ha accennato alcuni dei suoi pezzi meno memorabili, per poi concludere con una "Bella Belinda" cantata anche dal conduttore.

Morandi, che ha nel suo curriculum 542 canzoni, ha fatto così sentire ad Amadeus quelle che secondo lui sono “brutte“, quelle degli inizi per lo più: si tratta dei brani “Vado a lavorare”, “Meglio il Madison”, “Canzone Ironica”, “La Befana Trullalà”, fino ad arrivare a Bella Belinda, che l'artista ha cantato non solo col direttore artistico della kermesse, ma anche con l’orchestra. Gianni Morandi, che l'anno scorso ha partecipato alla gara canora del festival, quest'anno invece calca il palco dell'Ariston in veste di conduttore assieme ad Amadeus.