Sanremo 2023, rivolta in Rai per Mattarella: "Non ci hanno detto nulla"

Una presenza tenuta segretissima fino all’ultimo, per garantire l’effetto sorpresa. E che ha scatenato la rivolta in Rai. Senza che nessuno sapesse nulla Sergio Mattarella è infatti arrivato a Sanremo per la serata di apertura, e in suo onore la direzione della kermesse ha ideato uno spazio istituzionale per celebrare il 75’ anniversario della Costituzione, un anniversario che è stato ricordato con Gianni Morandi e Roberto Benigni. Il presidente è salito su un palchetto con la figlia Laura. Una presenza tenuta segretissima fino a ieri mattina 7 febbraio anche per motivi di sicurezza.

All’organizzazione hanno partecipato solo lo staff ristretto di Mattarella, il vertice della Rai, il conduttore Amadeus e Lucio Presta. "Il capo dello Stato è andato alla prima della Scala, va a teatro e al cinema, allo stesso modo ha accettato l’invito a Sanremo, che è una grande manifestazione artistica italiana, in particolare nel 75’ anniversario della Costituzione che verrà celebrata all’inizio della serata", hanno spiegato dal Quirinale.

Ma in Rai è scoppiato il caso. I cinque consiglieri del cda Rai - secondo quanto si è appreso in ambienti di Viale Mazzini - hanno scritto una lettera alla presidente Marinella Soldi per chiedere come mai non sono stati informati della presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla serata inaugurale del Festival di Sanremo. Già nelle scorse settimane alcuni consiglieri avevano lamentano di non essere stati informati dell’intervento di presidente ucraino Volodymyr Zelesnky al Festival.