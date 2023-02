Chiara Ferragni scivola sulla scala, e intanto a Sanremo...

Roberto Tortora 08 febbraio 2023 a

a

a

La prova più dura al Festival di Sanremo, da sempre, non è evitare stecche sul palco mentre si canta. No. È scendere la “maledetta” scala ed evitare di cadere, scivolare o inciampare davanti a milioni di telespettatori (peraltro, nel primo picco di serata). Nel corso degli anni, più volte qualcuno è caduto in fallo, spesso le protagoniste femminili, come Michelle Hunziker nel 2007 o Bianca Balti nel 2013 e perfino la grande Maria De Filippi nel 2017 ha rischiato il crollo. L’anno dopo, invece, fu Sabrina Impacciatore a lanciarsi in una caduta in grande stile. Non solo le donne, però, perché anche Rocco Papaleo nel 2019, questa volta al Dopofestival, riuscì nell’impresa di scivolare da fermo. La caduta di Ghali nel 2020, invece, fu totalmente inscenata. Il rapper orchestrò il tutto, facendo di fatto lanciare per le scale una controfigura ben addestrata e tenendo il pubblico col fiato sospeso. Tutto chiarito, poi, in pochi secondi, con il vero cantante entrato sul palco per la performance canora.

Questa volta è toccato a Chiara Ferragni, che ha emozionato la platea con la sua lettera-monologo alla sé stessa bambina. Il suo debutto ufficiale è avvenuto intorno alle 21:30, dopo le prime esibizioni di Anna Oxa e gIANMARIA, ha disceso le scale con un elegante abito di Dior e con il primo messaggio in favore delle donne sul suo copri spalla, che recita la scritta: “Pensati Libera”.

Alla fine la Ferragni ce l’ha fatta, ma, una volta sul palco ha confessato: “Ho rischiato d’inciampare. Prima del Festival ero emozionatissima, ho chiesto una mano ad Ama e Gianni, ma in realtà sono terrorizzata”. Nonostante queste premesse, la serata è filata via liscia: nessuna gaffe da parte della conduttrice, una conduzione pulita e sobria ed il suo primo annuncio senza sbavature o incertezze, nell’annunciare l’ingresso sul palco del terzo cantante in gara, Mr.Rain con il brano “Supereroi”. La Ferragni, poi, ha evidenziato la bellezza di un Teatro Ariston pieno, segno di superamento della fase acuta della pandemia. Stessa sorte non toccò, purtroppo, al marito Fedez, che debuttò a Sanremo nel 2021 in una cornice spettrale di un teatro vuoto, a causa delle restrizioni di quei mesi difficili.