Sanremo 2023, Anna Oxa sbotta: "Fatevi seguire da esperti"

Anna Oxa fa discutere. E non solo per avere disertato il green carpet alla vigilia dell'inizio di Sanremo. La cantante, salita sul palco durante la prima serata del Festival con "Sali (Canto dell'anima)", ha fatto scatenare il finimondo. Almeno sui social. "Non si capisce niente, ci vuole il traduttore", è stata la critica più comune su Twitter. E ancora: "Voglio i sottotitoli per Anna Oxa … non si capisce una mazza ", "Anna Oxa è più tirata di una corda di violino. Non tesa, tirata proprio. Non si capisce mezza parola di quello che canta. E no, stavolta non è colpa dei fonici", "Scusate, ma sto avendo un ictus o non si capisce una sola parola della canzone di #annaoxa". Eppure non solo gli utenti del web hanno contestato la performance. Anche la giuria l'ha rilegata all'ultimo posto della classifica provvisoria. Quanto basta a scatenare la reazione della Oxa.

"La società Oxarte è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano "Sali (Canto dell’anima)". Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano. Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità". Tradotto: la Oxa ha dato degli "analfabeti funzionali" agli ascoltatori che hanno messo in discussione la sua esibizione.

Ma non finisce qui, perché la cantante non ha dimenticato i giornalisti che non l'hanno votata: "La società Oxarte e Anna Oxa ringraziano il pubblico. Il vostro affetto è molto forte...È bello sentire che non vi aspettavate altro dalla Stampa... Perché si è avuta ennesima conferma evidentemente non rappresentano nemmeno voi".