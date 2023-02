Oggi è un altro giorno, Zanicchi: "Il mio cane...", imbarazzo in studio

08 febbraio 2023 a

Imbarazzo a Oggi è un altro giorno. Durante la puntata di mercoledì 8 febbraio, il programma di Rai 1 si è collegato con Sanremo. Dalla Liguria ecco alcuni cantanti in gara, tra cui Olly. L'artista si è esibito sul palco dell'Ariston durante la prima serata della kermesse musicale. Una performance commentata in studio da Iva Zanicchi. La cantante ha detto la sua a Olly creando non poco imbarazzo a Serena Bortone, conduttrice della trasmissione.

"Io adoro il mio cane. Si chiama come te", ha esordito generando ilarità in studio. "No, questo ti porta fortuna", ha proseguito mentre l'artista, un attimo attonito, ha replicato: "Grazie, grazie mille veramente". Ma non è finita qui, la cantante si è lasciata andare anche a una profezia: "Sei stato molto bravo. Vedrai che la bassa classifica… beh, dopo cambierà".

E il 22enne ha messo le mani avanti: "Non sono qua per la classifica, sono qua per la gente. Sono qua per divertirmi io e portare la mia musica". Ma la Zanicchi lo ha voluto ancora una volta spronare per avere la "grinta di dire voglio anche vincere". Niente da fare, Olly ha tirato dritto e ha concluso: "Non è il mio interesse, sinceramente".