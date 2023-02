Sanremo 2023, avvertimento ad Amadeus e Rai: "Ci pensino bene"

08 febbraio 2023 a

Il gesto di distruggere i fiori sul palco di Sanremo fa ancora discutere. E così c'è chi chiede a Blanco di ritirarsi dalla gara. "La violenza ha tante facce. Un ragazzo di 20, un artista famoso, che spacca il palco dell'Ariston in modo aggressivo è una di queste. Possiamo dire innumerevoli belle parole, ma con un gesto è stato distrutto tutto e ai giovani e alle giovani abbiamo nuovamente dato un messaggio sbagliato. Soprattutto perché a farlo è stato un loro coetaneo".

A condannare quanto accaduto è il Telefono Rosa. L'associazione contro la violenza sulle donne critica il gesto avvenuto la stessa serata in cui la kermesse "ha voluto portare sul palco la lotta alla violenza. Quello che ha fatto il cantante è stato un atto violento, nessuno può negarlo. Ad aggravare il tutto c'è che la sua furia sia stata presentata in prima serata e inevitabilmente vista da milioni di spettatori e spettatrici". D'altronde, si legge ancora, "il suo pubblico è composto da ragazze e ragazzi che per l'ennesima volta hanno un modello sbagliato da seguire. La violenza non va mai giustificata, ma condannata. Va bene lo show e l'essere un artista sui generis ma mai a discapito dell'educazione".

Da qui l'appello a Viale Mazzini e non solo: "Invece di sconfiggere la violenza per l'ennesima volta l'abbiamo normalizzata in televisione. Che Amadeus, come direttore artistico, e tutta la Rai pensino bene al messaggio che è stato lanciato altrimenti le importanti parole di ieri sera diventeranno solo altri slogan vuoti, di cui sinceramente siamo stanche. Parole sì, ma anche fatti. Le scuse non bastano. Perché? Perché la violenza non è spettacolo. La violenza deve sempre essere condannata e mai giustificata".