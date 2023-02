Fedez a Sanremo? "L'ultimo video prima dell'arresto"

09 febbraio 2023 a

Benigni e Blanco? Roba da dilettanti: la vera polemica al Festival, ancora una volta, la crea Fedez. In collegamento dalla Costa Smeralda ormeggiata al largo di Sanremo, il marito di Chiara Ferragni torna a rappare e insultare. Peccato che ancora una volta lo faccia a senso unico, colpendo principalmente Fratelli d'Italia.

Tanto che su Twitter, nelle migliaia di commenti in diretta, c'è chi ironizza: "Solidarietà al tuo avvocato", "Si vuole fare denunciare", "L'ultimo video prima dell'arresto". Esagerazioni, ovviamente, visto che la provocazione politica è tanto sfacciata quanto "telefonata", ma di sicuro nelle prossime ore quello di Federico Leonardo Lucia sarà un nome caldissimo nell'agenda interna delle polemiche.

"Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler", scandisce Fedez attaccando la deputata di FdI Maddalena Morgante (che nei giorni scorsi si era detta preoccupata per la "propaganda gender fluid" del cantante in gara) e soprattutto Galeazzo Bignami. Brandisce la foto del meloniano, viceministro alle Infrastrutture, mascherato da gerarca nazista. Polemica vecchia e ampiamente smontata dal diretto interessato ("Era un costume di Carnevale") ma sempre utile quando serve un po' di fango sulla maggioranza.



Rimbalzeranno, nel pezzo di poco più un minuto, anche le parole piuttosto pesanti sul boss di Cosa Nostra: "Decido io come venire, bro me lo preparo, come Matteo Messina Denaro". E via di complottismo. Gran finale: "A volte anche io sparo caz***e ai quattro venti ma non lo faccio a spese dei contribuenti. Perché a pestarne di m***e sono un esperto: ciao Codacons, guarda come mi diverto". Alla fine, davanti a un Amadeus finto sorpreso, precisa che nessuno in Rai era a conoscenza del testo e che è tutta sua responsabilità. Apprezzabile, ma... Denuncia in arrivo?