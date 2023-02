Belen Rodriguez e Sanremo? La foto che scatena il caos a Mediaset

09 febbraio 2023 a

Piove sul bagnato in casa Mediaset, e pure in quella di Belen Rodriguez. Nella settimana del Festival di Sanremo, nonostante la contro-programmazione annunciata da Pier Silvio Berlusconi e messa in atto dopo 15 anni di tacita tregua, la Rai sta facendo il pieno di ascolti. Amadeus ha inanellato due prime serate da oltre il 60% di share, roba da Italia in finale Mondiale per due giorni di fila. Merito di cotanti numeri è un po' anche di Belen, con gran scorno dei piani alti di Cologno Monzese.

La splendida argentina è conduttrice delle Iene, su Italia 1, appena uscite ammaccate dal Mammucari-gate (Teo ha litigato con l'autore Davide Parenti ed è stato messo alla porta).

Ma nelle sue Stories su Instagram non nasconde una passionaccia per la concorrenza e pubblica una foto dal salotto di casa sua: televisore acceso, guarda caso, sul Festival di Sanremo (nello specifico, l'esibizione di Francesco Renga e Nek sul palco esterno all'Ariston) e una didascalia che è tutto un programma: "La bellezza della musica".

Più che condivisibile, certo, ma in questo caso forse il sentimento è più condiviso a viale Mazzini che dalle parti del Biscione. C'è chi accusa Belen di scarso aziendalismo, chi di semplice ingenuità e chi, invece, ne tesse le lodi per l'estrema concentrazione lavorativa: "E' aggiornamento professionale".