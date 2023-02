Sanremo 2023, ascolti stellari: Amadeus, record "mondiale"

08 febbraio 2023 a

a

a

Boom di ascolti per la prima serata del Festival di Sanremo: alla fine Amadeus ha battuto se stesso. I dati Audiweb sentenziano: 10 milioni e 757mila telespettatori sintonizzati per il debutto all'Ariston, con uno share del 62,4 per cento. Si tratta, come sottolinea anche Davide Maggio sul suo omonimo sito, dell'ascolto medio dell’intera serata. Interessanti anche i dati dei singoli "segmenti": l’anteprima ha totalizzato 13 milioni e 104mila telespettatori (51,18% di share), la prima parte 14 milioni e 170mila spettatori (la più seguita, con il 61,68%) e la seconda parte 6 milioni e 271mila telespettatori (share del 64,83%).



Particolarmente rilevante il confronto con la scorsa edizione: nel 2022 la prima puntata andata in onda martedì 1 febbraio, aveva raccolto davanti alla televisione 10 milioni e 911mila telespettatori, con share del 54,7 per cento (l’anteprima era stata vista da 12 milioni e 234mila telespettatori, share del 44,18%; prima parte con 13 milioni e 805mila spettatori e il 54,51%; seconda parte con 6 milioni e 412mila telespettatori e 55,42% di share). Sarà poi da capire qual è stato il momento più seguito in termini di share: il discorso di Roberto Benigni davanti al presidente Mattarella, il monologo di Chiara Ferragni, il raptus di Blanco.

Per quanto riguarda la gara, la classifica della prima serata decretata dal voto della sola sala stampa vede Marco Mengoni al primo posto e Anna Oxa ultima. Sul podio provvisorio dei primi 14 artisti che si sono esibiti, ci sono anche Elodie seconda e i Coma_Cose terzi. Quindi Ultimo seguito da Leo Gassmann.