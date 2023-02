Sanremo 2023, Elodie e il sospetto sul "mega party": classifica stravolta

09 febbraio 2023 a

Elodie si trova in quinta posizione nella classifica generale di Sanremo 2023 dopo le prime due settimane. Il favorito sembra essere sempre più Marco Mengoni, ma la cantante uscita da Amici ha tutte le carte in regola per puntare almeno al podio. Dalla rubrica di Dagospia curata da Giuseppe Candela e Alberto Dandolo emergono però dei retroscena piuttosto “curiosi” su Elodie.

“I soliti maligni sanremesi tra una foccaccia e una pasta al pesto - si legge su Dagospia - si sono interrogati sulla posizione in classifica di Elodie. In privato non piovono grandi elogi per il suo brano, per ora non paragonabile alle sue ultime hit, però nella prima serata si è classificata seconda e nella classifica generale ha conquistato un posto sul podio a cinque, proprio come quinta”. Ed ecco che arriva la bomba: “Viene da chiedersi: avrà inciso anche il mega party di domenica sera che ha fatto scatenare addetti ai livori e vip vari e avariati? O si è fatta sentire di più la spinta di WordsForYou, la società che si occupa della comunicazione di quasi una decina di artisti in gara”.

Rimanendo sempre in tema Sanremo, Candela e Dandolo si sono occupati anche di certi risvolti politici: “Il trionfo di Amadeus è noto a tutti. Ma in Riviera sottolineano come il successo di Sanremo 2023 stia rafforzando il futuro dell'amministratore delegato Carlo Fuortes, e di conseguenza, del direttore Prime Time Stefano Coletta. Proprio per questo motivo una parte della politica, Lega in primis, sta alzando il fuoco contro il Festival”.