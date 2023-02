Sanremo 2023, i Coma Cose: "Addio? No, ci sposiamo"

09 febbraio 2023 a

I Coma Cose si sposano. L’annuncio è arrivato a sorpresa durante la conferenza stampa post seconda serata del Festival di Sanremo 2023. La loro canzone, “L’addio”, è tra l’altro una delle più ascoltate e apprezzate, anche perché si basa su una storia vera: la loro, che è andata oltre momenti particolarmente difficili, perché “comunque andrà l’addio non è una possibilità”, come recita la canzone stessa.

Più che un annuncio, quella dei Coma Cose è stata una risposta a una domanda su un possibile matrimonio: “Abbiamo deciso di sposarci - hanno svelato - ma non aspettiamo un bambino”. Maggiori dettagli sono poi stati aggiunti da Francesca Mesiano, in arte California: “Ad un certo punto gli ho detto ‘ma che ne pensi se ci sposassimo davvero’, quindi la proposta gliel’ho fatta un po’ io in realtà, poi lui invece è arrivato con l’anello, siamo entrati subito nella dimensione classica diciamo”.

La coppia assicura però che non farà cose in grande stile sul palco dell’Ariston: “Nessuna proposta di matrimonio in diretta durante la finale. Non faremo come i Ferragnez, sarebbe troppo fiction, è un atto intimo. Ma ci sposeremo”. Tra l’altro California ha mostrato anche l’anello che porta al dito, mostrandosi felice e sorridente: il matrimonio si celebrerà quanto prima.