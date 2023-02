Sanremo 2023, "tentativo di estorsione contro la Rai": la denuncia del dirigente

10 febbraio 2023 a

La 73esima edizione del Festival di Sanremo potrebbe essere l’ultima trasmessa sulla Rai. L’ipotesi al momento sembra remota, ma non impossibile: il comune di Sanremo ha infatti confermato di aver ricevuto un’offerta importante per spostare il Festival su un’altra rete televisiva. Salvatore Merlo su Il Foglio ha riportato il commento di un dirigente della Rai: “È un patetico tentativo di estorsione”.

In pratica il vero obiettivo sarebbe quello di ottenere più soldi dalla televisione di Stato, soprattutto alla luce dell’enorme successo riscosso da Sanremo negli ultimi anni di direzione e conduzione di Amadeus. Sempre Il Foglio riporta che l’ufficio studi di Banca Ifis ha calcolato che il Festival porta oltre 40mila persone nella cittadina ligure: un’affluenza che si traduce in un giro di soldi di circa 18 milioni di euro tra affitti, ristorazione, shopping. Senza dimenticare i 5 milioni che la Rai versa direttamente a Sanremo: alla luce di ciò, è possibile ipotizzare che sia in atto un tentativo di spremere ulteriormente la tv di Stato.

“La valutazione per la gestione di un festival come questo non può essere fatta a fronte di una proposta arrivata poche ore fa”, ha dichiarato Giuseppe Faraldi, assessore al turismo di Sanremo, in merito all’offerta presentata da una cordata per togliere alla Rai la trasmissione del Festival. È” una valutazione da fare al momento opportuno - ha aggiunto - con gli uffici opportuni, di certo non in questo momento”.