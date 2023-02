Egonu a Sanremo, "perché provo orrore": la badilata di Selvaggia Lucarelli

10 febbraio 2023 a

a

a

Neanche Paola Egonu passa indenne dalle Forche Caudine di Selvaggia Lucarelli. Il giorno dopo il chiacchieratissimo monologo della campionessa del volley italiano contro il razzismo sul palco del Festival di Sanremo, la penna fresca di ritorno al Fatto quotidiano nonché giudice di Ballando con le stelle (pare, in uscita) su Instagram stronca su tutta la linea la "politica" di Amadeus e della Rai.

"Deve rispettare il tricolore": la lezione di Andrea Lucchetta a Paola Egonu

"Non ho commentato niente su Egonu perché francamente queste scenette patetiche in cui donne vincenti nel loro settore, che fanno quindi da leader altri mestieri, vengono piazzate lì a fare due mestieri che non sono i loro, e cioè condurre e insegnarci la vita, mi cominciano a fare davvero orrore - attacca la Lucarelli -. Vederle spaventate, impacciate, fuori ruolo, con due uomini che le trattano con la benevolenza compassionevole riservata ai bambini alla loro recita scolastica e 'brava', 'che bel vestito', 'sei stata spigliata' mi sembra una mortificazione a cui non mi va neppure di partecipare".

"Perché mi sento colpevole": impensabile Vittorio Sgarbi su Paola Egonu

"Spero di rivederla vincente in campo, senza uomini che la trattino come il panda gigante che mastica il bambù oltre le grate". Quindi, a scanso di equivoci, dopo pochi secondi la Lucarelli aggiunge: "Ora arriverà qualcuno che 'magari lei era contenta'. Certo. Non è questo il punto, purtroppo". Tra i commenti, la stragrande maggioranza dei telespettatori la pensano come lei.