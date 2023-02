Sanremo 2023, Fiorello: "Cosa c'era dentro il pacco bomba"

11 febbraio 2023 a

Fiorello riesce a sdrammatizzare anche l'allarme bomba a Sanremo. "Hanno trovato qui a 500 metri dall'Ariston credo dei proiettili, ma gli artificieri hanno esaminato, è tutto a posto", annuncia il direttore artistico del Festival, Amadeus, in collegamento. E Fiore, in sacco a pelo verde pronto per Viva Rai2! Viva Sanremo! che ormai è sempre più un late night show vista la durata monstre delle serate all'Ariston, ha subito ironizzato: "Ma no... Era la borsa dei trucchi di Rosa Chemical, fidati".

Un sospetto pacco bomba è stato infatti ritrovato a 500 metri dal Teatro Ariston, a Sanremo. Si trovava in una traversa privata di via Fiume all’interno di una borsa abbandonata e lasciata sopra il motorino di un finanziere. Sono intervenuti gli artificieri della polizia di Stato, che hanno messo in sicurezza l’area. Oltre alle cartucce, sono state trovate anche una miccia e della polvere da sparo. "Al momento non ci sono rivendicazioni - riferiscono fonti investigative - nessuna pista è esclusa". La borsa è stata rinvenuta dallo stesso proprietario del motorino, il finanziere che ha subito chiamato gli artificieri. Dopo aver messo in sicurezza l'area, l'allarme bomba è rientrato.