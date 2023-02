Sanremo 2023, disastro in Rai: cosa pubblicano prima della diretta

11 febbraio 2023 a

a

a

Gianluca Nicoletti critico sulla 73esima edizione di Sanremo. Il motivo? La scaletta ufficiale delle serate. Quest'ultima "circola ogni sera on line. Quello che dovrebbe essere un documento, a esclusivo uso degli addetti ai lavori, è praticamente pubblico da un'ora prima che inizi la diretta della kermesse". L'autore televisivo premette che c'è "uno zoccolo duro degli abbonati in prima fila conserverà tutto il piacere della sorpresa", eppure c'è anche qualche curioso che non resiste alla tentazione.

Indiscreto dalla sala stampa di Sanremo: classifica ribaltata, "ecco chi vince"

E così, tuona sulle colonne de La Stampa, "per chi conosce in anticipo una combine, quando la vede in tv pensa a una recita parrocchiale. È lampante che seguire Sanremo con la scaletta in mano è come prendere il bromuro prima di fare se**o. La scaletta è virale nel tam-tam dei social, alcune testate on line l'hanno pubblicata integralmente, chi la trova la condivide subito con amici, millantando amicizie altolocate nell'organizzazione del Festival". Insomma, per Nicoletti "la divulgazione della scaletta equivale a uno spoiler, all'uccisione del pathos di tutto il Festival, toglie ogni senso alle gag ai colpi di scena, annulla il senso del tempo liturgico del più sacro dei riti televisivi italiani. Di sicuro, la talpa che la fa trapelare ogni sera, poi dirà che la sua è una battaglia contro il Deep State".

Zelensky a Sanremo? L'orario choc in scaletta: cosa sta succedendo

Intanto stasera tornerà alla co-conduzione Chiara Ferragni. Ma l'influencer non sarà l'unica ospite. Con lei saliranno sul palco dell'Ariston i Depeche Mode, Gino Paoli e Ornella Vanoni. Ci sarà anche Luisa Ranieri. E verrà letto il messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky con tanto di performance della band ucraina Antytila. Sulla Costa Smeralda, invece, si esibirà Salmo e da piazza Colombo Achille Lauro.