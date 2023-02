Sanremo 2023, inno d'Italia rovinato: "Microfono aperto"

11 febbraio 2023 a

La serata del Festival di Sanremo 2023 si apre con l'inno d'Italia cantato dai militari dell'Aeronautica militare. Un momento davvero emozionante dopo l'inno di Mameli cantato nel corso della prima serata. Tutto l'Ariston in piedi con la mano sul petto a intonare Mameli in un momento di vero patriottismo. Ma qualcosa, in apertura di serata, è andato storto. Infatti subito dopo i titoli di apertura è iniziato l'inno di Mameli. Ma qualcuno probabilmente aveva ancora il microfono aperto.

E una frase ha sporcato l'inno nazionale. Una parola incomprensibile che però non è sfuggita ai telespettatori più attenti che su Twitter si sono lamentati: "Ecco, microfono aperto durante l'inno", ha scritto un utente. E un altro ha aggiunto: "Ma avete capito cosa ha detto? WWSSSSHTT?". Insomma un momento di grande spettacolo e di orgoglio nazionale rovinato da un problema tecnico. Anche questo è Sanremo 2023...