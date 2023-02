Fedez e Rosa Chemical, amplesso in platea all'Ariston

12 febbraio 2023 a

Il momento forse più "scandaloso" del Festival di Sanremo 2023 arriva intorno alle 23: non è il passionale bacio in bocca di Rosa Chemical a Fedez, sul palco dell'Ariston. Semmai, il "twerking" scatenato dell'artista piemontese in gara con Made in Italy, che nel bel mezzo della sua esibizione in finalissima pensa bene di scendere in platea, sedersi sul marito di Chiara Ferragni e simulare un amplesso.

Roba forte a cui il rapper milanese reagisce con faccia visibilmente sconvolta, come dire: questo è troppo. E se lo pensa anche lui, che qualche giorno fa ha strappato una foto del viceministro Bignami e poi, non pago, ha lanciato un appello alla premier Meloni per legalizzare la cannabis (momento clou della cover Tranqi Funky con gli Articolo 31), allora significa che Rosa Chemical si è veramente spinto un po' troppo in là.

Non pago, come detto, dopo aver tentato di "sedurlo" in prima fila, Rosa Chemical ha trascinato sul palco Fedez stampandogli un bacio in bocca con grande trasporto (unilaterale). "Scusa, è scattato all'improvviso, questo è il festival dell'amore". Anche la Ferragni non si è trattenuta e ha ironizzato sulla scenetta, prendendo come spunto il FantaSanremo. "Ora avrò anche io il Bonus limone!".