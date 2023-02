Rosa Chemical lecca lo stivale: duetto a luci rosse

11 febbraio 2023 a

Achille Lauro, sei tu? No, la trasgressione sul palco del Festival di Sanremo anno di grazia 2023 è affidata a un suo epigono, Rosa Chemical. Ancora più sessualmente "controverso" e trasversale, programmaticamente provocatorio (fin troppo) l'autore di Made in Italy infiamma la quarta serata dell'Ariston, dedicato alle cover, con una performance ad altissimo tenore erotico. Del duetto con Rose Villain sulle note di America, storico pezzo di Gianna Nannini (altra e ben più sostanziosa scandalosa rockstar italiana) rimarrà nella mente più la posa lasciva e sadomaso, con tanto di capelli all'indietro, trucco pesantissimo (a contorno dei canonici tatuaggi in faccia), look total black e stivaloni, che l'arrangiamento particolarmente "pesante".

Due i momenti clou della performance: Rosa Chemical (al secolo, Manuel Franco Rocati, 25enne piemontese di Alpignano, dalla provincia con furore) si inchina di fronte alla sinuosa Rose (Rosa Luini, 33enne milanese) e le lecca con voluttà lo stivale. Singolare omaggio: a qualcuno sarà venuta in mente la lucidata di scarpe di Moriero a Ronaldo nell'Inter anni 90, in versione decisamente a luci rosse).

Gran finale, una volta conclusa l'esibizione, con Rosa Chemical che sfodera un vibratore (anche questo nero, ça va sans dire) e con non chalance grida al pubblico in teatro e a casa: "Viva il sesso, viva l'amore, viva la libertà". Al povero Amadeus, visibilmente imbarazzato, non resta che emettere un rosolino piuttosto nervoso.