Sanremo 2023, il video della lite Ferragni-Fedez dietro le quinte

Fedez, ancora lui. Durante l'esibizione di Rosa Chemical il rapper è stato portato sul palco. Dopo qualche momento di imbarazzo, Fedez di fatto si è lasciato andare al punto di baciare in bocca il cantante. Un gesto che destato scalpore dentro l'Ariston e che ha lasciato tutti senza parole. Ma qualcosa è accaduto anche dopo, durante la pubblicità. In rete infatti gira un video in cui una infuriata Ferragni si scaglia contro il marito per il bacio a Rosa Chemical. La Ferragni gesticola in modo duro contro Fedez davanti ad Amadesu e Gianni Morandi attoniti.

Ferragni "dorata"? Raptus di Morandi: sotto gli occhi di Fedez... | Video

A quanto pare lo show di Fdez avrebbe fatto infuriare la moglie. Fedeza dovrà proprio dimenticare questo Sanremo 2023. In poche serate è riuscito a fare infuriare davvero tutti. Il governo, la Rai e adesso anche la sua dolce metà. La voglia di apparire di fatto può giocare brutti scherzi...