Rosa Chemical, la vera storia del bacio a Fedez a Sanremo 2023

Dopo le polemiche per il bacio a Fedez, Rosa Chemical interviene su RTL 102.5 all’Indignato Speciale. "Sto ancora pensando a quel bacio, se basta così poco per far parlare solo di quello, direi che ho fatto benissimo a farlo. Non ci siamo messi d’accordo, nulla di preparato in quel bacio. Era una perfomance, siamo artisti e facciamo anche quello. Io al Festival volevo mandare un messaggio di amore, di libertà e di uguaglianza. Se sono arrivato ottavo dopo tutte quelle polemiche, significa che mi hanno capito e che il messaggio è arrivato". Chiara Ferragni arrabbiata per quel bacio? "Non mi sono confrontato con lei, spero che non sia arrabbiata".



La morale per Rosa Chemical è una: "Hanno parlato di me in politica, la canzone è piaciuta tanto, c’è stata tanta libertà, quindi ho vinto io il Festival". E proprio per il suo gesto è arrivata in diretta, durante la finalissima di Sanremo 2023, la stilettata di Fiorello che ha affermato: "Da domani saranno rimossi tutti i vertici Rai. Fatemi vedere per l'ultima volta Stefano Coletta". Una battuta che però nasconde un'amara verità: la Rai è rimasta impantanata nelle sabbie mobili della sinistra. E ora appare necessario un vero e proprio cambio di passo. Più aderente al contesto politico maturato dopo il voto del 25 settembre.