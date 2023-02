Sanremo 2023, bomba-Fiorello: "Che fine farà Coletta"

12 febbraio 2023 a

Finalissima con tanto di show di Fiorello quella di Sanremo. La 73esima edizione, chiusa sabato 11 febbraio, ha visto la partecipazione del mattatore per eccellenza. Ma da remoto. Fiorello ha infatti iniziato una diretta Instagram avviata sul palco da Chiara Ferragni. Inutile dire che lo showman ha subito ironizzato sul numero di Rosa Chemical sul palco.

"Italia razzista?"- Festival chiuso: Morandi ora risponde alla Egonu

"È stata una puntata tranquilla, serena", ha esordito mentre il pubblico rideva. "Vi siete guadagnati la prima pagina sull'Avvenire domani. Sarebbe stato stupendo se Rosa Chemical avesse fatto quella roba lì con gli artigiani della qualità. Si è vista la lingua - incalza lo showman mentre Fedez, inquadrato in platea, arrossisce - ma Coletta è lì? Lo so che fine farà domani! Fatemelo vedere per l'ultima volta". Poi, rivolto al direttore dell'Intrattenimento di prime time, "avevi controllato i testi di Gino Paoli? Dopo è arrivato Achille Lauro che sembrava Cristina D'Avena, poi i Cugini di Campagna, neanche il bar di Guerre Stellari! Un festival così è irripetibile, domani i dirigenti andranno tutti a casa, però è stupendo".

"Se mi mandano via...": Amadeus irritato, ora sfida la Meloni

Intanto Stefano Coletta si è detto amareggiato per alcune polemiche che hanno caratterizzato la kermesse. "Sono convinto - ha ammesso - che alcune parti di questo festival faranno parte della storia della tv. La commozione di aver vicino il presidente Mattarella è stata enorme, ed è un pezzo di storia che rimarrà. Ma rimangono anche le amarezze sugli attacchi personali ricevuti. Trovo incivile che i dirigenti del servizio pubblico siano attaccati sul fronte privato".