Fedez-Ferragni, la foto che spiega tutto: è finita?

Per la prima volta dopo la polemica di Sanremo, dove Rosa Chemical a Fedez si sono baciati, Chiara Ferragni e il marito sono stati avvistati insieme nel centro di Milano. I due sono stati fotografati da Whoopsee martedì 14 febbraio. Dalle immagini pubblicate, però, la coppia non sembra essere in piena sintonia. L'uscita non è stata condivisa sui social e i due sarebbero apparsi più freddi del solito. A far preoccupare i fan, infatti, è anche il fatto che di recente Chiara e Fedez non si facciano mai vedere insieme su Instagram. Mentre lei pubblica soprattutto foto ricordo di Sanremo o foto con i figli, del rapper invece nessuna traccia.

Nelle foto in questione, comunque, lui ha la testa bassa, mentre lei ha lo sguardo fisso sul telefono. Le polemiche post Sanremo non sembrano essere state dimenticate, quindi. Sui social, intanto, si è già aperto il dibattito: la coppia è in crisi? Secondo alcuni, invece, potrebbe trattarsi di una nuova mossa pubblicitaria in vista della seconda stagione della serie Ferragnez.

Il gossip su un loro possibile litigio nasce da un video che riprende il momento successivo al bacio tra Fedez e Rosa Chemical. Nel filmato sarebbe piuttosto evidente il fastidio provato dalla co-conduttrice di Sanremo. Secondo voci di corridoio, la Ferragni se la sarebbe presa non per il gesto in sé quanto per lo spazio che il marito le avrebbe rubato in un momento così importante.