Al Bano Carrisi "imperdonabile": disastro con la Lecciso a San Valentino

Al Bano Carrisi è stato uno dei protagonisti della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Il trio inedito che ha formato sul palco dell’Ariston con Massimo Ranieri e Gianni Morandi è destinato a entrare nei libri di storia della musica italiana: i tre giganti hanno cantato i loro grandi classici e hanno fatto emozionare tutto il pubblico, sia quello presente a teatro che quello a casa.

Tralasciando per un attimo Sanremo, Al Bano ha parlato della sua vita privata a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele che va in onda su Rai1. Incalzato su San Valentino, la festa degli innamorati, il cantante ha ammesso di aver avuto una dimenticanza nei confronti di Loredana Lecciso. “La saluto perché ieri era San Valentino - ha dichiarato - e mi sono dimenticato di mandarle le rose. È imperdonabile, sono quasi come quella giuria di Sanremo che mi ha cacciato via nel 2017”.

Il riferimento è all’edizione del Festival di sei anni fa in cui Al Bano è stato eliminato, a suo dire, in maniera ingiustificata. “Comunque non si è arrabbiata - ha assicurato il cantante, tornando a parlare della sua compagna gliele mando dopo. Va bene, no? Mille rose bastano?”. La Daniele gli ha fatto notare che non può sottrarsi da questa promessa: “Vedi che se lo dici in televisione poi lo devi fare”.