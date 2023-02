Al Bano Carrisi minaccia Sanremo e Rai: "Me la pagheranno"

15 febbraio 2023 a

a

a

Al Bano Carrisi torna sulla sua partecipazione al festival di Sanremo del 2017: ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane su Rai 1, il cantante ha parlato del suo rapporto con il Festival, a cui ha partecipato ben 15 volte, e si è soffermato soprattutto sulla sua ultima sua partecipazione, della quale però non avrebbe un buon ricordo. Era il 2017 e l'artuista di Cellino San Marco si presentò in gara col brano “Di Rose e di Spine”, poi eliminato durante la prima serata.

"Tutta la vita". Al Bano, le parole choc su Romina Power. gelo dalla Toffanin

A detta di Al Bano, però, quel brano “non meritava quello schiaffo pubblico”: “È stato il mio Sanremo più amaro”, ha confessato dopo aver visto una clip della canzone. Il cantante ha dichiarato di esserci rimasto molto male e di essere ancora deluso per quella classifica. “Una decisione che non depone a favore della Giuria di qualità“, ha poi sottolineato, riferendosi alla giuria di quell’anno.

"Non ho nemmeno un posto". La straziante confessione di Al Bano

Al Bano, poi, ha rincarato la dose dicendo: “Quella Giuria di qualità me la dovrà pagare in qualche modo”. Anche se poi ironicamente ha aggiunto: “Non è una minaccia, io lascio fare sempre al mio amico Lassù”. Per calmare le acque, allora, la Daniele ha detto al cantante che ha sempre il pubblico dalla sua parte, che lo segue e lo sostiene. Il 79enne si è aggiudicato la vittoria del festival una sola volta, nel 1984, con la canzone “Ci sarà”, cantata in duo insieme all’ex moglie. In quest'ultima edizione, invece, è tornato sul palco dell’Ariston in qualità di super-ospite, insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri.