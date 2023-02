Rita Dalla Chiesa distrugge Fedez, tutto da godere: basta una frase

19 febbraio 2023 a

Una vergogna, quella di Fedez contro Mario Giordano. Il rapper "denuncia" una presunta inchiesta di una inviata di Fuori dal Coro sulla sua omosessualità e usa il caso per ricoprire di insulti il conduttore del talk-show di Rete 4.

E ne sta dicendo di ogni. Si parte dal "metti le labbrina a cuoricino e baciamelo", poi ha definito Fuori dal Coro "la cloaca del giornalismo italiano" per poi chiosare con finezza: "Fate schifo al ca***".

Ma non è finita, il peggio deve venire. Il buzzurro sposato con Chiara Ferragni, infatti, si è poi rivolto alla redazione di Fuori dal Coro chiedendo di fare un'inchiesta "per me, voglio sapere se Mario Giordano ha ancora attaccati i testicoli allo scroto", tesutali parole. Da vomito. Pura miseria umana.

E così, tra i molti indignati, ecco spuntare anche Rita Dalla Chiesa, la quale su Twitter rivolge un "pensiero" a Fedez: "Credo che Fedez debba chiedere scusa a Mario Giordano. Per i toni, per l'atteggiamento arrogante, e per quella mancanza di rispetto che si deve, comunque la si pensi, a un grande professionista come lui. Che non si occupa di gossip, ma dei malesseri dei cittadini", conclude Rita Dalla Chiesa. Impeccabile, definitiva, di tutt'altro spessore rispetto al nulla cosmico che risponde al nome "Fedez".